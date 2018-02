Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, fa un paragone illustre per Francesco Caputo, attaccante dei toscani e re dei goleador in B con 20 reti stagionali. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "Mi ricorda Eder, fece 27 gol qui e poi è arrivato in Nazionale e all’Inter.Spero che Caputo lo batta, da anni non avevamo uno così e può far bene anche in A"