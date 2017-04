Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi parla così a Radio Toscana in vista della gara a Firenze contro la Fiorentina: 'Non posso ricercare il lato negativo delle situazioni adesso, perché devo caricare mentalmente la mia squadra. Certo se non avessimo perso per infortunio il nostro miglior giocatore, cioè Mchedlidze, forse non ci ritroveremmo a questo punto. Prossima gara contro la FIorentina? Quando giochiamo con squadre importanti la prestazione c’è, però manca la finalizzazione delle occasioni create…. DI Francesco come prossimo allenatore viola? Di Francesco è una persona perbene, professionale e che ha fatto molta gavetta. Pronto per una piazza come Firenze. Poi si vede molto Empoli sulle panchine della Serie A e questo fa piacere…'.