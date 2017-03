Daniele Croce ha parlato a Sky Sport della partita che l'Empoli giocherà contro il Napoli e del suo rapporto con Maurizio Sarri: ''Sarri? Diciamo che le carriere possono essere anche parallele, ora lui è diventato uno degli allenatori più forti in circolazione. Siamo stati tanti anni insieme, di aneddoti ce ne sono molti. Mi viene in mente l'esordio in Serie A. Prima di entrare in campo mi ha detto: 'mai avrei pensato di vederti in Serie A'. Napoli? Noi avevamo un po' più di qualità. A parte gli scherzi, mi ricorda il modo di giocare, poi con campioni così tutto viene esaltato''.