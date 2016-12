Autore dell'assist del momentaneo vantaggio dell'Empoli, Federico Dimarco parla a Sky Sport dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, l’Atalanta è sesta in classifica ed abbiamo perso solo per episodi. Siamo convinti di avere la forza di salvarci, guardiamo alle squadre che sono davanti a noi in classifica. Guardiamo a dopo la sosta, perché ci aspetta una gara importante con il Palermo. Speriamo di vincere con i rosanero. La nostra identità resta la stessa, dobbiamo continuare con questo modulo perché non stiamo facendo male".