Alfredo Donnarumma, attaccante dell'Empoli, autore di una doppietta nella vittoria di oggi contro il Parma, parla a Radio Lady: "Era importante cercare di vincere, per trovare continuità contro squadre forti. In casa stiamo dimostrando di essere belli tosti, rispondendo bene a tutte le critiche. Sono contento di quello che stiamo facendo. Doppietta? Faccio l’attaccante, è giusto che sono lì e faccio gol. Il merito è della squadra perché quando giochi così tutto è più bello e più semplice. Ho superato il mio record personale in Serie B e mi fa molto piacere. Spero di continuare così".



SUL RISULTATO - "Quando esci da partite del genere con risultati abbondanti sembra tutto facile, ma non è così. L’Empoli è la squadra da battere al momento, ma noi siamo stati bravi a non sottovalutare nessuno. Se lo facessimo, saremmo degli stupidi. La Serie B è lunga, ogni partita dobbiamo affrontarla come una finale"