Questa sera ci sarà l'anticipo di Serie B tra Empoli e Frosinone, due delle favorite per la promozione diretta in Serie A. I toscani dovranno fare a meno del capitano Manuel Pasqual, mentre i ciociari, senza Paganini, Sammarco, Soddimo e Frara, scenderanno in campo con il 3-4-3.



Empoli (3-5-2): Provedel; Di Lorenzo; Simic; Veseli; Untersee; Bennacer; Castagnetti; Krunic; Seck; Donnarumma; Caputo. All.: Vivarini.



Frosinone (3-4-3): Bardi; Brighenti; Ariaudo; Krajnc; M. Ciofani; Gori; Maiello; Beghetto; Ciano; D. Ciofani; Dionisi. All.: Longo.