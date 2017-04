L'Empoli è ancora impegnato nella lotta per ottenere la salvezza nella massima serie ma starebbe già pensando al futuro.La stagione in corso ha mostrato come il problema principale per la squadra di Martusciello sia trovare la via del gol.



I toscani sarebbero interessati alla punta Alfredo Donnarumma che potrebbe lasciare la Salernitana per approdare in Toscana. Il contratto del giocatore terminerà nel 2018.