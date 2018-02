Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a la Gazzetta dello Sport del momento dei toscani: "Interpretiamo un calcio che ci ha dato soddisfazione in passato, con margini per migliorarlo. Ma sono solo due mesi che lo facciamo, e la cosa mi preoccupa. Cosa temo? Il clima di euforia. Bisogna essere equilibrati e stare chiusi nel quotidiano, pensando sempre e solo alla prossima gara. Andreazzoli come Sarri? Alcuni concetti li avvicinano come il calcio verticale. Altri sono differenti: Andreazzoli è sportivo e va in bicicletta, Sarri fuma troppo, glielo dirò"