Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato di Simone Verdi, trequartista del Bologna cercato da Napoli e Inter, a Radio Kiss Kiss: "Verdi ha l’età giusta per fare il salto di qualità, ha l’occasione giusta, con Maurizio Sarri, di consacrare le sue qualità. È un calciatore polivalente, capace di subentrare alle tre pedine lì davanti. Credo che, per le qualità che sta esprimendo, Verdi sia nel mirino di molte squadre, ma spero lui scelga di stare alla corte di Sarri. Dico questo nonostante all’Inter io abbia tanti cari amici. Se in questa sessione di mercato non lo si riesce a strappare al Bologna è solo una questione di tempo, perché, nella prossima sessione estiva, sicuramente qualcosa si muoverà".