Nelle ultime ore del 31 gennaio, Omar El Kaddouri ha lasciato il Napoli per diventare un nuovo giocatore dell'Empoli. Un'operazione che non ha convinto del tutto il Trabzonspor che, secondo Il Mattino, è pronto a presentare ricorso alla Fifa visto che il trequartista marocchino aveva firmato un precontratto col club turco per trasferirsi a parametro zero a giugno. Ricorso che dovrebbe però essere respinto, visto che l'accordo era stato firmato prima del primo febbraio.