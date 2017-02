Francesco Ghelfi, ad dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro l'Inter: "Anche a noi mancano Levan, Pasqual e Costa: non saranno come gli assenti dell'Inter ma per noi si fanno sentire. Non siamo tranquilli ancora, perché andare giù perdendo uno scontro diretto è un attimo".