Empoli-Sassuolo 1-3

Skorupski 6: tiene a galla la squadra per 20’ salvando un uno contro con Berardi. Poco reattivo sul gol di Duncan.

Laurini 5,5: sempre ben posizionato, commette qualche errore di troppo in fase di disimpegno.

(Dall’88’ Zambelli s.v.).

Bellusci 5: regge a fatica Matri, è complice con Barba del pasticcio che porta al secondo vantaggio del Sassuolo.

Barba 5: quando Berardi lo punta sono dolori, brutta giornata per lui e per il compagno di reparto Bellusci.

Pasqual 6: sempre insidioso quando si aggiusta la palla per il traversone.

Krunic 6: spento nel primo tempo, si accende letteralmente nella ripresa risultando il più volitivo e il più pericoloso tra i suoi. Consigli gli nega il gol con un vero e proprio miracolo.

Diousse 5,5: manda in porta Pucciarelli con un lancio da 40 metri che il capitano non sfrutta; l’unica giocata degna di nota in una gara in cui sbaglia tanti appoggi.

Tello 5,5: fa legna in mezzo al campo, poco preciso con la palla tra i piedi.

(Dal 79’ Dimarco s.v.).

El Kaddouri 5,5: assente ingiustificato nel primo tempo, nella ripresa si fa vedere con qualche accelerazione delle sue ma non riesce a lasciare il segno.

Thiam 5: prova non all’altezza di quelle viste al Franchi e a San Siro; sbaglia quasi sempre la scelta e commette molti errori a livello tecnico.

(Dal 64’ Maccarone 6: un paio di iniziative interessanti e un colpo di testa alle stelle).

Pucciarelli 6: si prende la responsabilità, da capitano, di calciare il rigore che vale il momentaneo 1-1. Poco dopo avrebbe la palla del nuovo pareggio, la sciupa passandola a Consigli.

All. Martusciello 5,5: Senza Croce e Mchedlidze la squadra perde tantissimo sotto molti aspetti. Il suo Empoli è risultato molle e poco convinto nel primo tempo, evidentemente il tecnico non è riuscito a mantenere alto il livello di concentrazione dopo la doppia impresa di Firenze e Milano.