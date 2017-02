Skorupski 6,5: Si esibisce in un paio di miracoli da urlo, ma sul vantaggio nerazzurro si addormenta e lascia spegnere la palombella di Palacio sul Petto di Eder



Veseli 5,5: Nel primo tempo soffre D’Ambrosio, nella ripresa va un po’ meglio



Laurini 5,5: L’attacco nerazzurro toglie ogni riferimento. Spesso confuso.



Cosic 5: Potrebbe fare di più su Palacio, ma lo lascia quasi totalmente libero prolungare di testa l’assist per Eder



Dimarco 4,5: Contro Candreva è una sofferenza continua. L’ex Lazio gli scappa via da tutte le parti e anche il raddoppio è figlio di una sua diagonale sciagurata. L’ex non si fa rimpiangere. (Dal 64’ Barba 6: Gioca fuori ruolo, ma è più ordinato di Dimarco)



Krunic 5,5: Gli capita sui piedi l’occasione per pareggiare i conti, spreca miseramente. (Dal 76’ Zajc s.v.)



Diousse 5: Ingenuo su Eder, ma Celi lo grazia e non fischia il rigore. Fagocitato da Gagliardini e Kondogbia



Croce 6: Prova il gran gol al volo su assist di El Kaddouri, ma Handanovic gli dice di no.



El Kaddouri 6: Prova a muoversi tra le linee per creare un po’ di scompiglio. La qualità è evidente. (Dal’82 Tello s.v.)



Pucciarelli 5,5: Brevilineo e pungente, ma quest’oggi privo di ogni acuto



Maccarone 5,5: A tu per tu con Handanovic, si lascia ipnotizzare come un ragazzino di 20 anni, ma la carta d’identità dice “anno 1979”.



Martusciello 5: Il suo Empoli propone poco e niente