Atalanta-Empoli 2-1



Skorupski 5: non ha una buona presa su quella sfera per Petagna che non trattiene, mettendo per un istante in pericolo la porta. Poi è poco reattivo nel finale del match, se non sul tap-in di Pesic, mentre sulla beffa per colpo di D'Alessandro non può nulla.



Cosic 6: devia in angolo un pallone pericoloso al 10', per il resto normale amministrazione.



Bellusci 6,5: devia un potente tiro-cross radente di Spinazzola, respinge poi una pallonata di Gomez. Fino a quando, causa infortunio, pecca sul pareggio atalantino ma rimane uno dei migliori tra le file empolesi.



Costa s.v.



(dal 16' Veseli 6: soffre le incursioni atalantine, ma con il sostegno di Belluschi tiene botta).



Dimarco 6,5: sua la punizione che ha permesso a Mchedlidze di mettere dentro lo 0-1.



Buchel 6: gara di contenimento.



Diousse 7: è giovanissimo, ma in campo sembra un veterano e ci mette la pezza ovunque, anche in difesa, come dimostra quando Spinazzola entra pericolosamente in area e lui mette in angolo.



Tello 5,5: non brillantissimo, soffre le incursioni degli orobici.



Croce 6,5: si prodiga in largo e in lungo sulla fascia, sia in fase offensiva che difensiva.



Mchedlidze 6,5: non appare mai nella prima parte del match, poi sfrutta al meglio il punto debole dell'Atalanta, le palle inattive, ed è proprio da una punizione di Dimarco che segna il vantaggio della sua squadra.



(dal 73' Gilardino sv),



Marilungo 5,5: mai pericoloso,



(dal 67' Pucciarelli 5,5: entra nel momento più offensivo dell'Atalanta, per cui i palloni che gli arrivano sono nulli).





All. Martusciello 6: prepara il match cercando di colpire i bergamaschi nel loro tallone d'Achille, i calci da fermo. E l'intuito lo ricompensa. Ma non cerca di chiudere il match e gli ingressi di Kessie e D'Alessandro ribaltano la situazione.