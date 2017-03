Chievo Verona-Empoli 4-0



Skorupski 5,5: tenta di tener a galla i suoi nel primo tempo e per buona parte del secondo, ma si deve arrendere alla terza rete segnata da Birsa. Praticamente incolpevole sulle tre reti veronesi.



Laurini 6: deve fare i conti con gli inserimenti di Inglese e Pellissier e cerca di usare il fisico nei contrasti, alcune volte risultando anche vincente.



Bellusci 5,5: in difficoltà soprattutto su Inglese, trovandosi spesso in ritardo nelle chiusure.



Costa 5,5: parte abbastanza bene ma si perde poi durante la gara. Poca precisione in fase di disimpegno.



Pasqual 5: non spinge come dovrebbe, giocando troppo ritratto nella propria trequarti e viene facilmente contenuto dai centrocampisti gialloblù.



Krunic 6: prova a farsi sentire nelle poche ripartenze dei suoi, cercando giocate non troppo complicate ma efficaci.



Diousse 4,5: il peggiore dei suoi quest'oggi. Non riesce a fare il suo gioco e si trova spesso in difficoltà nei contrasti. Male anche in fase di impostazione.



Croce 5,5: prova a sfruttare la sua tecnica ma contro la fisicità degli avversari può fare poco.



El Kaddouri 5: si fa vedere molto poco e non si propone con continuità.

(dal 81' Marilungo: s.v.)



Pucciarelli 5: quando entra in area viene neutralizzato più volte dai difensori gialloblù, senza risultare particolarmente pericoloso.

(dal 59' Dimarco: s.v.)



Maccarone 5,5: inizia la gara in modo positivo poi si perde nei meandri dell'area avversaria, chiuso dalla fisicità degli avversari.

(dal 52' Thiam 5,5: entra ma non incide nell'attacco biancoazzurro.)





All. Martusciello 5: ennesima sconfitta per l'Empoli, questa volta con un passivo ancora più ampio. La crisi per i toscani continua ed urge un cambio repentino di marcia.