Empoli-Lazio 1-2



Skorupski 6,5: meno accademico del solito, ma comunque efficace. Non ha colpe sui gol.

Laurini 6,5: non si spinge mai oltre la metà campo, ma in difesa non sbaglia un intervento.

(Dal 78' Veseli s.v.)

Bellusci 6: gioca una gara nel complesso positiva, ma si fa superare da Immobile in occasione del pareggio laziale.

Costa 5,5: offre una buon prova in copertura, ma si rende protagonista in negativo sul gol che regala il successo ai biancocelesti. Prima respingendo sui piedi di Ketia un cross dalla destra, poi deviando il tiro del senegalese che manda fuori causa Skorupski.

Pasqual 6,5: vince alla grande in confronto con Felipe Anderson. Non si fa mai superare dal brasiliano e si rende pericolo con qualche traversone insidioso.

Krunic 6,5: sorprende Strakosha con un gran destro da fuori e regala il momentaneo vantaggio agli azzurri. Solido e concreto come sempre in fase difensiva.

Diousse 5,5: fa girare la palla troppo lentamente. Molti errori in fase d’impostazione, non rischia ma la verticalizzazione.

Croce 6: reduce da un acciacco muscolare, è meno brillante del solito.

(Dal 73’ Mauri 6: tocca pochi palloni ma non commette errori).

El Kaddouri 5,5: buon avvio di gara, si fa vedere e cerca di inserirsi tra le linee della squadra di Inzaghi. Sparisce nella ripresa.

Pucciarelli 5,5: pronti via mette paura a Strakosha con una girata che sfiora l’incrocio. Unico guizzo di una gara in cui si fa vedere poco.

Maccarone 5: mai pericoloso, troppo lento nella gestione della palla.

(Dal 71' Thiam 5: oggetto non ben identificato al Castellani).

All. Martusciello 5,5: la sua squadra subisce per troppi minuti l'iniziativa dei biancocelesti. Le parate di Skorupski e il momentaneo vantaggio di Krunic non bastano per evitare la sconfitta. Le sostituzioni che effettua sono discutibili