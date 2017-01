Crotone-Empoli 4-1



Skorupski 5,5: si presenta allo “Scida” da leader della classifica dei “clean sheet” e forse non gli porta molto bene. Sul primo gol può poco, il destro di Stoian è chirurgico; sul secondo poteva essere più reattivo; il finale meglio dimenticarlo.



​Veseli 5: triturato da Palladino e Stoian. Pomeriggio da incubo.



​Bellusci 4,5: concede tanto sui gol avversari. Non c’è con la “testa”.



Costa 4,5: all’andata lui e il suo collega di reparto la decisero con due inzuccate. Anche oggi l’hanno decisa, ma in negativo.



​Dimarco 5,5: timido, ma il ragazzo si farà.



​Krunic 5: pochi sprazzi di fantasia e inconsistente sostanza. Non incide.



​Dioussè 5,5: rompe bene il gioco, ma non chiedetegli di più.



Croce 6: mette toppe dove può. L’unico a salvarsi in mezzo al campo grazie all’esperienza.



​Pucciarelli 5: si vede pochissimo, ma l’altezza non c’entra. Fuori forma.



(dall’ 86’ Zajc s.v.)



​Mchedlidze 6,5: di questi tempi è più letale di un mamba nero nella savana. Bravo a sfruttare i pochi palloni che gli vengono messi a disposizione. Da solo che può fare?



(dal 78’ Thiam s.v.)



​Marilungo 5,5: a corrente alterna. Lucido e intelligente a far da sponda per la rete del pareggio.



(dal 59’ Maccarone 5,5: ci si aspetta sempre che possa risolvere i problemi. Ma non è il signor Wolf).





All. Martusciello 5: Si presenta a questo scontro salvezza con i favori del pronostico e, soprattutto, con undici punti di vantaggio. Dopo la gara dello “Scida” le sue convinzioni saranno meno solide. La lotta salvezza non è ancora finita.