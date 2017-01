Atalanta e Empoli legate da Grassi (di proprietà del Napoli): il giocatore spinge per approdare in Toscana in prestito, ma i nerazzurri non lo liberano. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, intanto a Bergamo arriva Pierluigi Gollini, portiere dell’Aston Villa cresciuto nel Verona: in prestito con diritto di riscatto, prenderà il posto di Sportiello che va alla Fiorentina. L’obiettivo nerazzurro per l’esterno è Gyamfi (Benevento), in difesa sondato Goldaniga (Palermo), per il centrocampo piace Cristante (Pescara) e pressing per Gunnarsson (Cardiff). L’Empoli segue anche Lupoli (Pisa) per l’attacco.