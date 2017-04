Massimo Maccarone, attaccante dell'Empoli, parla al sito ufficiale della Serie A del finale di stagione che attende i toscani: "Tatticamente la Serie A non ha eguali, per questo credo che sia il campionato più difficile. Da giovane mi sono allenato con grandi campioni al Milan, come Boban, Savicevic, Weah, Costacurta, Maldini, Baresi o Kluivert. Nella mia carriera ho giocato con tanti attaccanti, credo che il feeling migliore lo abbia avuto con Di Natale, ma quello con cui mi sono trovato meglio è stato Tavano. Il gol al quale mi sono più affezionato è stato quello contro il Vicenza nella finale playout, il più bello contro l'Udinese e il più importante è il primo in A con l'Empoli. Abbiamo ottimi giovani, se devo puntare su uno dico Krunic: è molto forte e credo che farà una grande carriera. La sfida contro il Pescara? Sarà importante sia per noi che per loro, vogliamo riprenderci dopo le sette sconfitte consecutive".