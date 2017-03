Dopo la sconfitta per 3-2 del suo Empoli contro il Napoli, Giovanni Martusciello ha parlato a Radio Lady: "La squadra aveva iniziato bene il primo tempo, anche meglio del Napoli. Fino al gol di Insigne loro non avevano creato molto. Con l’andare del tempo Krunic ha rimediato una contusione sulla tibia e su quella corsia è emersa la qualità del Napoli. Nella ripresa ce la siamo andata a giocare senza alcun tipo di problema. Prenderne altri tre non sarebbe stato un problema, ma almeno dovevamo dare un senso alla sconfitta. La contestazione? Noi non dobbiamo dimostrare nulla, dobbiamo riuscire a fare quello che abbiamo messo dentro nella ripresa. Abbiamo perso 4-1 con il Milan e 4-0 con la Fiorentina, avendo messo dentro molto più di loro. Dobbiamo essere molto più equilibrati nei giudizi: il campo è giudice, noi metteremo dentro questo e poi vedremo cosa succederà. Gli attaccanti? Thiam mi era piaciuto come era entrato domenica scorsa. Ha fatto una buona prestazione, sopratutto perché era all’esordio. Su Pucciarelli si è trattato di un normale attimo di nervosismo durante il cambio. Ci siamo chiariti ed è finito tutto subito. Ho visto la reazione che volevo vedere. Se il merito è stato della contestazione dei tifosi ben venga. Qua c’è tanto amore verso l’Empoli, se arrivano coi fischi o con gli applausi in modo educato sono sempre ben accetti. I 100 gol di Maccarone con l'Empoli? È un premio alla sua carriera e alla disponibilità. È stato premiato dall’ingresso molto cattivo che ha avuto, segnando il gol su rigore. Per la prossima dobbiamo recuperare sull’aspetto fisico. Prima di giovedì prossimo ci mancheranno molti nazionali, così come alla Roma".