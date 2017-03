Il tecnico dell'Empoli, Giovanni Martusciello, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Napoli. Il suo Empoli è in una situazione difficile di classifica, proprio quando al Castellani arriva l'ex Sarri: "La contestazione? Ad Empoli raramente succedono cose come domenica e questo ci ha dato la giusta spinta. Può essere servito per dare ancora più senso di appartenenza. Ci sono dei passaggi in cui siamo stati in difetto e nei quali dobbiamo provare a fare di più. Il confronto di domenica può servire da sprone in più da utilizzare con tutte le nostre forze. I ragazzi lo hanno capito e abbiamo fatto una settimana importante. Non ci sono ricette speciali per battere il Napoli, c'è solo da mettere dentro la rabbia giusta dopo una sconfitta pesante e la contestazione che è avvenuta per eccesso di amore. Questa è una partita che va giocata con le armi nostre, una partita nella quale loro metteranno tutta la qualità di questo mondo".



DOPO-CHIEVO - "Io non mi sono mai sentito in bilico è è questa una forza di questa società anche perché i dirigenti vedono il lavoro fatto in settimana. La società si è comportata con me come hanno fatto con i miei predecessori. La percezione dopo aver rivisto la partita è diversa da quella che abbiamo avuto a caldo: abbiamo commesso degli errori, tanti, ma non è tutto da buttare. Dentro alla fine c'è stato qualcosa, anche se poco da salvare. Questi quattro schiaffi ci devono far rimettere i remi fuori dalla barca e ora dobbiamo cercare con la fatica di tornare fuori dalla tempesta. Nella difficoltà bisogna lottare e non arrendersi, questo ho sempre fatto nella mia vita. Io sono qui da 20 anni, ma so che c'è grande amore da parte di tutti. Ogni tanto è giusto palesare che bisogna andare in una direzione, che c'è chi fa sacrifici per noi e mi aspetto che domani tutti tiferanno come sempre. Mi auguro che la gara di domani sia un bello spettacolo, e che l'Empoli torni a fare l'Empoli".



NAPOLI - "Hanno pochi punti deboli, ma fondamentale sarà l'approccio mentale. Sarri è un maestro sulle palle inattive e sulle costruzioni di gioco. Credo che all'andata forse loro fossero un po' più in difficoltà, anche se noi arrivavano con defezioni. Loro sicuramente sono migliorati in maniera netta ed evidente, ed hanno numeri straordinari. Con Maurizio ci siamo messaggiati dopo la Roma è il Real, anche se lui è uomo di poche parole. Con tutto lo staff c'è particolare affetto. Sono stati anni straordinari che mi hanno fatto apprezzare la qualità umana oltre a quella del professionista".



EL KADDOURI E BUCHEL - "Mi chiedete di El Kaddouri, da lui mi aspetto che metta dentro la sua qualità, la sua personalità, anche se noi ragioniamo sempre da squadra e quindi sono le nostre reazioni da squadra che devono far risaltare le individualità. Su Buchel aggiungo che Marcel è un ragazzo buono e chi lo conosce lo sa. Ha fatto una bravata e l'ha pagata a caro prezzo. Purtroppo bisogna fare attenzione perché il momento è questo e quindi ogni cosa ti viene buttata addosso. In settimana l'ho visto abbastanza sereno".