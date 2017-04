Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il tecnico dell'Empoli Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "La reazione del secondo tempo è l'unica nota positiva della giornata, siamo scesi troppo contratti e il Sassuolo ne ha beneficiato in maniera netta, abbiamo fatto meglio nella ripresa, abbiamo creato occasioni che potevano darci qualcosa di differente. Non è andata bene ma bisogna continuare a credere in quello che si sta facendo, anche per noi come per il Crotone riuscire a restare nella massima categoria sarebbe un grande risultato".