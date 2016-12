Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra sul campo dell'Atalanta: "Il match l’avete visto, l’Atalanta ha spinto molto ed alla fine è venuto fuori questo gol. Mi dispiace soprattutto per il primo gol, eravamo fuori posizione. La conseguenza è che ci hanno schiacciati in area di rigore e dopo diverse occasioni hanno trovato la rete. Sotto l’aspetto dell’impegno posso dire poco alla squadra, questo è lo spirito che serve per rimanere in Serie A. Non è una squadra abituata a soffrire così tanto, oggi per le assenze e per la forza dell’Atalanta ci siamo abbassati tanto e rischi molto con dei giocatori forti come quelli nerazzurri. Forse abbiamo pagato anche sul piano mentale la distanza dalla partita di sabato".