Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore dell’Empoli Giovanni Martusciello dichiara: “Avevamo di fronte una squadra superiore a noi. Siamo riusciti a limitare l’Inter, i ragazzi sono stati bravissimi sotto il profilo dell’organizzazione e sono stati ordinati. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiar ma se non la metti dentro chiaramente il risultato pende dall’latro lato. Differenza tra l’Inter di de Boer e quella di Pioli? A me impressionò molto anche all’andata. In questo match ho visto un’organizzazione differente e un’attenzione particolare nei dettagli: bravo Pioli e bravi i giocatori che danno grande disponibilità. L’Inter è piena di campioni. Squadra rilassata per la classifica? E’ un errore che non dobbiamo ripetere, è successo due settimane fa quando abbiamo preso quattro schiaffi a Crotone. Desso avremo due impegni difficili e dovremo prendere il buono di questa sconfitta. Il fallo di mano di Miranda? No, non l’ho visto. Forse c’era un rigore anche per loro e va bene così. Noi dobbiamo concentrarci solo sul campo e su quelle cose dove possiamo incidere. Gli errori li fanno tutti, è inutile andare dietro a queste polemiche che danneggiano il calcio”