Il tecnico dell'Empoli Giovanni Martusciello ha parlato alla vigilia della sfida con la Sampdoria: "Thiam? E’ un profilo giusto per noi e potrà esserci utile. Vedremo se ci sarà la possibilità di utilizzarlo, dovrò capire bene come si sviluppa la partita. Dal punto di vista fisico e mentale è pronto. Io non ho gerarchie, ma faccio delle scelte in base a quello che vedo. Le reazioni di Mchedlidze e Marilungo sono positive e quindi per adesso giocano loro".



Sulla formazione: "Costa ha fatto quattro allenamenti, non mi ha riempito gli occhi ma devo comunque confrontarmi con lui ma in linea di massima penso di riproporre la stessa linea difensiva dell'ultimo match (Laurini, Cosic, Bellusci e Pasqual, ndr)".