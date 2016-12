Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, ha parlato della sfida con il Cagliari: "La vigilia la stiamo vivendo come le altre settimane con entusiasmo, ansia e preoccupazione, come è normale prima di ogni partita. Tutti aspetti che alla fine condizionano una vigilia in termini pratici. Questa gara ci offre l'opportunità di arrivare alla vittoria e noi dobbiamo sfruttarla mettendo dentro quelle qualità come cattiveria e determinazione che abbiamo visto contro il Bologna. Qualitativamente al Dall'Ara abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità e quindi dobbiamo crescere".