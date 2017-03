L'attaccante dell'Empoli Levan Mchedlidze parla del recupero dall'infortunio: "Finalmente comincio a vedere la fine del tunnel, ho ricominciato a calciare e le sensazioni sono buone - riporta La Gazzetta dello Sport - In pratica non toccavo il pallone dalla partita col Torino. È stata dura, molto dura, ma ora spero di tornare in gruppo a metà settimana ed essere già disponibile per la sfida di Roma. Non è il primo infortunio della mia carriera ma questo è arrivato proprio quando non doveva. Mi spiace per il momento della squadra, capisco la delusione dei nostri tifosi ma anche loro devono capire che noi siamo i primi a non essere contenti. A livello personale ho avuto un’altra prova di come la gente qui mi voglia bene, è sempre stato così ed è un sentimento che ricambio, fra me ed Empoli c'è qualcosa di speciale".



CONTRATTO - "Tutte fesserie i discorsi circolati, io ho un altro anno e se la società vorrà sarò felicissimo di prolungarlo, la trattativa è in dirittura d’arrivo".