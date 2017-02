Daniele Croce, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a La Nazione della sua stagione del suo amore per il club toscano: ''Sono contento, sto trovando una buona continuità e questa è la cosa più importante, spero di continuare così e spero soprattutto che questi sforzi servano a raggiungere l'obiettivo. Sono certo che gran parte del mio rendimento sia così positivo per via dal fatto che vesto questa maglia; in altre situazioni, sono sincero, non avrei queste reazioni in campo. Sento la fiducia del mister e della piazza, avverto un senso di responsabilità nei confronti di tutti e questo mi spinge a dare sempre di più. Ho detto questo già tante altre volte ma lo ribadisco sempre con piacere, ho girato tante squadre nella mia carriera ma quello che mi porta a dare questa maglia è unico''.