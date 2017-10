Manuel Pasqual, laterale dell'Empoli, parla a Radio Lady dopo la sconfitta contro il Venezia: "E’ normale che quando perdi una partita nel finale il risultato brucia. Potevamo uscire con dei punti e quando succede c’è un po’ di dispiacere. Dobbiamo fare in modo che quello che è successo oggi non accada più. Un paio di buone occasioni le abbiamo avute. Siamo stati meno cinici del solito e ci sta dopo tanti i gol segnati fino a ora. Dietro siamo stati bravi, grazie anche agli attaccanti che si sono impegnati molto. Ci meritavamo qualcosa in più e ripartiremo da questa sconfitta con la voglia di far meglio".