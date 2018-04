Manuel Pasqual, capitano dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta a Foggia: "Faccio i complimenti ai ragazzi, stiamo tutti lottando per lo stesso obiettivo, che vogliamo raggiungere il più presto possibile. I numeri sono dalla nostra parte, ma non dobbiamo accontentarci. Ringrazio anche il pubblico del Foggia, se ci ha applaudito significa che hanno visto il lavoro che abbiamo fatto. Grazie anche ai nostri tifosi, che ci hanno seguito anche in questa trasferta scomoda. C'è un grande gruppo, c'è la volontà di voltare pagina partita dopo partita. Il risultato di oggi è un segnale importante per tutti".