Il capitano dell'Empoli, Manuel Pasqual, ha rilasciato un'intervista a La Nazione alla vigilia della sfida contro il Novara, che potrebbe sancire la matematica promozione dei toscani in Serie A: "Salterò questa sfida per squalifica. Avrei preferito essere in campo a dare una mano ma spero che mi facciano divertire anche stando fuori. Il fatto di restare dopo la tragedia dell'anno scorso è sintomo di fiducia della società nei nostri confronti. Siamo contenti di averla ripagata con i fatti. Un altro anno in A è un sacrificio che faccio volentieri. In ogni caso so quale sarà il mio ruolo e mi andrà bene anche giocare un po' meno, lo accetterei. Novara? Ci sono tanti rischi, loro stanno lottando per la salvezza e non verranno qua a fare le vittime sacrificali".