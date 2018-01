Il difensore dell'Empoli Ivan Provedel ha parlato a Radio Lady della vittoria ottenuta contro la Ternana: “Il successo è più che meritato, io e la squadra abbiamo fatto il nostro dovere. Sarebbe stato davvero un peccato pareggiare, o rischiare addirittura di perdere, contro una buona squadra come la Ternana che però oltre al rigore non ha creato quasi nulla. Il rigore? Non ho rivisto le immagini, ma se il regolamento dice che se prima del tocco di mano c’è un tocco con una parte del corpo allora per me non è rigore. L’arbitro ha fischiato e quindi pace. L’obiettivo è arrivare tra le prime due, non ci piove. Giocheremo molte partite in cui il predominio della palla sarà nostro. Io e i difensori dovremmo sempre essere pronti a rimediare a una palla persa improvvisamente"