Vincenzo Vivarini era a un passo dalla firma con il Novara ma nelle ultime ore c'è stato un suo rifiuto per motivi personali. La panchina più calda per lui adesso è quella dell'Empoli, che ha deciso di puntare sull'allenatore ex Latina con cui sono stati frequenti i contatti nei giorni scorsi, per fare subito il salto in Serie A, secondo quanto riportato da Sky Sport.