"Basta, non ho preso nessun colpo", così l'attaccante dell'Empoli, Levan Mchedlidze, già ieri, ha cercato di smorzare le voci su un'aggressione subita al termine della partita di domenica scorsa persa 3-1 dai toscani in casa col Sassuolo. Il georgiano era infortunato, ma a fine gara è stato fermato, come spesso avviene, dai tifosi vicino allo stadio Castellani mentre era in auto. Ci sarebbe stata una normale discussione del dopo partita, poi un alterco che ha coinvolto sostenitori pro e contro lo stesso Mchedlidze. In questi frangenti pare che ci sia stato un colpo al volto del giocatore, ma lui stesso smentisce.



Tuttavia oggi è arrivata dal presidente del centro di coordinamento degli Empoli clubs, Athos Bagnoli, la condanna all'episodio, che non viene confermato dalle forze dell'ordine. "Sono disgustato, affranto e arrabbiato e ci tengo a specificare che questi comportamenti non sono da Empoli, da tifosi azzurri, ed io come presidente del Coordinamento - dice Bagnoli - e tifoso da sempre, tengo a precisare che nel corso del tempo ci sono state anche contestazioni più o meno dure ma sempre dai toni verbali e civili come è giusto che sia, soprattutto in una realtà come la nostra che si è sempre contraddistinta per il rispetto reciproco".