Brutte notizie per l'Empoli è molto serio il problema al ginocchio che ha colpito Alejandro Rodriguez, uno degli uomini più in forma della squadra toscana. Uscito infortunato dalla gara contro il Foggia, Peter Pan è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.



IL COMUNICATO

"L´Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti all´atleta Alejandro Rodriguez, in seguito al trauma subito al ginocchio destro nel corso della gara contro il Foggia, hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a visita ortopedica per valutare la stabilizzazione chirurgica della lesione".