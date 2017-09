Frederic Veseli, difensore dell'Empoli, parla dopo il suo rinnovo fino al 2021 con la società toscana: "Il rinnovo? Ne avevamo iniziato a parlare già lo scorso gennaio, poi ci eravamo aggiornati per via della corsa salvezza. Però non ho mai pensato di andarmene. La società mi ha fatto sentire e dimostrato la sua fiducia e ora io sento di avere qualcosa da dare. Abbiamo gli stessi obiettivi, la stessa voglia di crescere e questo è stato importante. L’accordo, infatti, è venuto da solo. Velocemente. E ora tocca a me ripagare la fiducia. Ci terrei molto a regalare una gioia, a fine anno, ai dirigenti, ai tifosi, alla città".