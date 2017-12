L'allenatore dell'Empoliha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese: “Quello che mi interessa è dare continuità al lavoro, è importante fare risultato, ma allo stesso tempo anche riuscire a trovare una certa costanza di rendimento. La Cremonese è una squadra esperta, ordinata che fa cose semplici, ma efficaci. Dovremo andare lì e tirare fuori una prestazione importante per metterli in difficoltà. Le squadre che giocano bene e sanno quello che devono fare hanno tanto lavoro alle spalle, dobbiamo mettere in evidenza tanti problemi e creare l’amalgama, stiamo lavorando sodo per cercare di trovare gli equilibri giusti. Il mio obiettivo è di vincere, ma la pensano così anche i giocatori. Voglio una squadra che attacchi e diverta, ma dobbiamo arrivarci piano piano. - conclude Vivarini come riporta Empolichannel.it - Dobbiamo cercare di rimanere attaccati all'alta classifica fino alla sosta per dare un segnale alle avversarie”.