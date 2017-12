Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Novara: "Le cose non avvengono per caso, abbiamo dei valori e li abbiamo messi in campo pure col Frosinone. Dobbiamo dare atto alla squadra che ha creato un bel gruppo, il pari di venerdì scorso ci ha dato grande slancio a livello mentale. Siamo convinti dei nostri mezzi, abbiamo lavorato tanto in settimana. La gara di domani? Mi aspetto una partita dura, il Novara ha grandissime individualità. Hanno giocatori che fanno la differenza, dovremo fare una prestazione molto importante e provare a vincere qualche duello difensivo. La formazione? Di Lorenzo può fare il quinto di destra, ho visto una buona crescita del pacchetto difensivo e mi aspetto una grande prestazione da questo punto di vista. Caputo? Abbiamo fatto un programma specifico con lui, ma sta bene. Gli abbiamo dato un giorno di scarico, ma si è allenato perfettamente e quindi è a disposizione. Gli unici indisponibili sono Piu e Untersee. Bennacer? Dobbiamo dargli più spazio perché lo merita".