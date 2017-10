Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana: "Troviamo una squadra in grande condizione, sia a livello mentale sia a livello fisico e siamo stimolati dall'andare a fare un certo tipo di partita in una piazza straordinaria come Salerno dove ci sarà una grande cornice di pubblico. Il primato può solo aumentare il livello di autostima e fiducia, siamo una squadra che può migliorare ancora tanto, ma in vista di questa gara il primo posto ci aiuta e ci dà morale. Dobbiamo affrontare la gara in maniera diversa rispetto al Pescara perché loro giocano in un altro modo e cercano la profondità degli attaccanti, hanno esterni in grande condizione e dovremo lavorare bene su queste situazioni. Ad Avellino siamo stati un po’ superficiali e poco cattivi, con l’Entella abbiamo visto dei piccoli miglioramenti e col Pescara siamo cresciuti ancor di più. Lo abbiamo fatto con rabbia ed è la cosa che ci serve maggiormente. Caputo? È un giocatore importante e l'Empoli sta facendo bene grazie a lui e anche agli altri".