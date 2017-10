Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Empoli, parla dopo la vittoria per 3-2 sul Foggia. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono talmente concentrato sulla squadra che la classifica non la guardo. C’è da migliorare, il campionato è lunghissimo e combattuto. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Mourinho? Non si è fatto sentire, lui ora è concentrato sulla sua squadra e io sulla mia. Spero che a fine anno ci possiamo incontrare".