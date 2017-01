Il 2017 dell'Empoli è iniziato come meglio non poteva: dopo la fondamentale vittoria con il Palermo nell'ultima del girone d'andata, ieri la squadra azzurra ha aperto la seconda metà del campionato strappando un prezioso pareggio sul campo della Sampdoria.



Un risultato che già di per sé sarebbe stato accolto con soddisfazione, ma che acquisisce ulteriore valore con i risultati delle rivali azzurre alla corsa salvezza, tutte e tre rimaste all'asciutto di punti. Oltre a questo, con la Samp si è visto finalmente un Empoli convincente e determinato anche in trasferta.



Poche volte infatti (forse addirittura mai), la squadra di Martusciello aveva giocato lontano dal Castellani con questa intensità e questa efficacia offensiva. Il gol non è arrivato in realtà, ma stavolta i toscani ci sono andati più vicino del solito.



L'occasione giusta era arrivata al 30' del primo tempo, quando Celi ha assegnato un rigore agli ospiti per una trattenuta su Mchedlidze. Il georgiano però, che era stato bravissimo a conquistare la posizione e farsi travolgere da Palombo, non è stato abbastanza freddo dagli undici metri e Puggioni è riuscito a respingere la conclusione senza troppe difficoltà.



Nel secondo tempo gli azzurri sono calati e la Samp ha tentato l'assalto alla porta di Skorupski, senza però dare mai la sensazione di poter segnare da un momento all'altro. Merito della grande prova di tutto il reparto difensivo di Martusciello, che ha visto protagonisti su tutti Bellusci e Laurini, e dalla protezione offerta dal terzetto di centrocampo, in grado finalmente di fornire una prestazione corale di alto livello.





Segnali positivi anche da Saponara, più concreto di altre occasioni, e da Pucciarelli, autore di una buona mezzora almeno sotto il punto di vista del dinamismo.



La squadra sembra aver trovato compattezza e soprattutto tranquillità, componenti essenziali per centrare una salvezza che solo un paio di mesi fa sembrava un miraggio.