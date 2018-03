Intervistato da Sport1, il centrocampista del Liverpool Emre Can ha confermato di non aver rimpianti per aver lasciato il Bayern Monaco: "Oggi si può vedere che è stata una decisione giusta. In quel momento pensavo di aver fatto una buona preparazione con Guardiola, appena arrivato, poi abbiamo avuto una conversazione onesta. Ero giovane e per me era importante giocare molto. Mi ha detto onestamente che non poteva garantirmi spazio ogni settimana. Allora ho visto l'opportunità Leverkusen, che giocava anche in Champions League. Per tanti fu un passo indietro, per me un passo avanti perché avevo sempre voluto giocarti. Ora la scelta ha pagato".