La trattativa per Emre Can non sarà facile per la Juventus, che comunque lo ha messo da tempo in cima alla propria lista dei desideri per le prossime finestre di mercato. Difficile strapparlo al Liverpool già a gennaio, più facile paradossalmente mettersi d'accordo con il calciatore per averlo a parametro zero a fine stagione. Il giovane centrocampista tedesco è attirato dalla Serie A, oltre che dal lauto ingaggio e dalla possibilità di giocare la Champions League, che la Vecchia Signora potrebbe offrirgli con continuità. L'esempio del connazionale Sami Khedira, rinato a Torino, potrebbe spingere Can verso la Juventus. Per i bianconeri sarebbe un colpo di prim'ordine, per assicurarsi uno dei giovani talenti più in vista del calcio internazionale.