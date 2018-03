Intervistato da Sport1, il centrocampista classe '94 del Liverpool Emre Can è tornato sulla sua decisione di lasciare il Bayern Monaco nel 2013: "Ero molto giovane e avevo necessità di giocare. Parlai francamente con Guardiola e lui mi spiegò che non poteva garantirmi continuità, per questo scelsi il Leverkusen". Sul suo rapporto con Jurgen Klopp, considerato un fattore determinante in Inghilterra anche per il suo futuro, essendo in scadenza di contratto a giugno e sempre nel mirino della Juve: "Sono migliorato molto con Klopp, gli sono riconoscente. E' divertente lavorare con lui".