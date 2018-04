I dieci giorni sono passati, ma il tempo non è scaduto. Ma ormai ci siamo. Il “quasi ultimatum” della Juve ad Emre Can ed il suo entourage rimane tale, anche se nessuno starà a guardare il capello. Così i bianconeri si trovano ancora in attesa della firma, o magari di un no purché sia definitivo: anche per cambiare eventualmente strategia, nonostante la Juve si sia ovviamente già mossa per eventuali alternative pur mantenendo l'opzione Emre Can in cima alla lista delle priorità di mercato. Ogni giorno che passa, lo si dice ormai da mesi, è un giorno che avvicina la decisione ultima del tedesco che rimane il pezzo forte del mercato internazionale tra i parametri zero. Ci si aspettava ormai una decisione all'inizio di questa settimana, stante anche la dichiarazione di Beppe Marotta nel pre Benevento-Juve: “Emre Can? Entro una decina di giorni la telenovela sarà conclusa. Ha ragione il giocatore nel valutare le opportunità, noi abbiamo la consapevolezza di dire che aspettiamo, il destino poi dipenderà dalla sua volontà”. La risposta non è ancora arrivata dunque, ma arriverà presto. Anche se questa attesa non lascia più così tranquilla la società bianconera rispetto al cauto ottimismo che sempre trapelava fino a qualche settimana fa.

EMRE CAN IN GERMANIA – In questi giorni Emre Can intanto si trova in Germania alla corte dello staff medico della sua Nazionale per monitorare la sua condizione in vista del Mondiale, obiettivo non ancora tramontato. Proprio nei pressi di Monaco di Baviera nuovi contatti e incontri si sono sviluppati, non soltanto con il Bayern Monaco che pure rimane la principale rivale della Juve nella corsa al tedesco (leggi qui). Il verdetto di Emre Can si avvicina. E nonostante i dieci giorni siano trascorsi, il tempo non è scaduto. Anche se "l'ansia" aumenta...



@NicolaBalice