Non c'è Emre Can tra i testimonial che il Liverpool ha scelto per presentare le maglie della prossima stagione: si tratta di Henderson , Karius , Van Dijk , Oxlade-Chamberlain , Firmino, Mané e Salah . Del centrocampista tedesco nessuna traccia : la Juventus continua a seguirlo nonostante la scadenza dell’ultimatum (comunque prorogato in sostanza al post Juve-Napoli ) e il corteggiamento di altre big d'Europa, su tutte il Bayern Monaco. E' abbastanza chiaro che Emre Can, in ogni caso, non sarà a Liverpool nella prossima stagione e quindi il club non l'ha scelto come testimonial.