"Il mio agente sta pensando a tutto, io sarò qui fino all'estate.Non ho ancora firmato con nessuno, sto parlando con tutti e anche col Liverpool. Perché no? Ho ancora un contratto qui e sono in un club fantastico. Cosa posso aggiungere? Al resto pensa il mio procuratore. Darò tutto per questa squadra". Le parole pronunciate qualche giorno fa da Emre Can non preoccupano la Juve. Stando a quanto riporta Ilbianconero.com, infatti, non ci sarebbero problemi di sorta per il passaggio del calciatore tedesco in bianconero. La trattativa è in fase avanzata e i bianconeri non temono, al momento, repentini cambi di direzione come accaduto un anno fa con Witsel.