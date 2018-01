Per parlare di beffa, come un anno fa col caso Witsel, è ancora presto, ma la Juventus rischia di perdere Emre Can. Questo, almeno, a sentire le parole del centrocampista tedesco riportate dal Guardian: "Il mio agente sta pensando a tutto, io sarò qui fino all'estate. Non ho ancora firmato nulla con nessuno, sto parlando con tutti e, certo, anche col Liverpool. Perché no? Ho ancora un contratto qui e sono in un club fantastico. Cosa posso aggiungere? Al resto pensa il mio procuratore, io mi concentro solo sul campo: darò tutto per questa squadra".



RISCHIO JUVE -Parole che spaventano i bianconeri, che da tempo hanno un accordo di massima con l'ex Bayern Monaco e aspettano soltanto di ricevere i contratti firmati. Ora queste parole riaprono tutto: la corsa a Emre Can, per la Juventus, non si è ancora conclusa.