Nonostante il Liverpool culli ancora la speranza di rinnovare il contratto ad Emre, da Anfield è partita ufficialmente la caccia al sostituto del tedesco, obiettivo primario della Juventus per la prossima estate. Oltre a Naby Keïta, colpo già chiuso dal Lipsia, i Reds si stanno muovendo per un altro mediano: si tratta, come riporta il Daily Mail, di Wilfried Ndidi del Leicester. Il 21enne nigeriano ha convinto gli osservatori del Liverpool con le sue ottime prestazioni in questa stagione con le Foxes.