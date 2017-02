Il pressing discreto dell'Entella e del patron Antonio Gozzi, alla lunga, potrebbero aver ammorbidito le residue resistenze di Antonio Cassano. Un futuro in biancoceleste, vicino a casa, per continuare ad incantare sui campi di calcio facendo quello che gli riesce meglio, ossia calciare quella palla e toccarla con la delicatezza di un artista, non sarebbe certo la peggiore delle soluzioni. Ovvio, si tratterebbe di scendere sui campi 'meno nobili' della Serie B, ma a Chiavari già sognano il tridente con Catellani, Caputo e, appunto, Antonio Cassano.



La società rivierasca ha offerto all'ex numero 99 della Sampdoria un contratto da due anni e mezzo, prospettando anche un futuro da dirigente al calciatore. Cassano, dal canto suo, ha ancora due giorni di tempo per decidere: domani, il 28 febbraio, è l'ultimo giorno utile per trovare una squadra per i giocatori svincolati. Fino ad oggi Cassano ha rigettato tutte le proposte che gli sono arrivate. Palermo, Crotone, Pescara, il Verona, la Cina, la Grecia, i Cosmos e il San Lorenzo: sono stati tutti dei garbati 'no grazie', l'unica proposta sopravvissuta è quella dell'Entella. Il patron Gozzi lo ha sempre coccolato, lodato pubblicamente e non gli ha mai nascosto la sua ammirazione: insomma, i margini per sognare ci sono, Cassano riflette.



Oltretutto, scrive Il Secolo XIX, se Cassano dovesse rifiutare la proposta dell'Entella si aprirebbe un altro problema: l'accordo con la Sampdoria prevedeva che si potesse allenare a Bogliasco sino al 28 febbraio, nei giorni scorsi l'avvocato Romei gli aveva fatto sapere (in via informale) che avrebbe potuto continuare a lavorare con la Primavera blucerchiata. Ma a Cassano servirebbe un documento scritto, che ad oggi non esiste.